IND vs SA 3rd T20I: दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर ने बनाया यह रिकॉर्ड, शोएब मलिक की बराबरी की..

IND vs SA 3rd T20I: बेंगलुरू में टीम इंडिया की हार पर भड़के फैंस, MS Dhoni को किया याद..

South Africa's David Miller becomes only the second player to complete 50 catches in T20Is as a fielder



Can you name the first? pic.twitter.com/3DtfMTB8iJ