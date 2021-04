CSK vs SRH Live Score: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 23वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम (SRH) आमने-सामने है. सीएसके के खिलाफ हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. यह मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जा रहा है. हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. सीेएसके की प्लेइंग इलेवन में लुंगी नगीदी और मोईन अली की वापसी हुई है. धोनी (MS Dhoni) की सीएसके (CSK) ने कमाल का परफॉर्मेंस कर और पहला मैच हारने के बाद लगातार 4 मैच जीते हैं. दूसरी ओर डेविड वॉर्नर (David Warner) की कप्तानी वाली हैदराबाद की टीम का परफॉर्मेंस इस सीजन में अबतक अच्छा नहीं रहा है, हैदराबाद अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है. धोनी केे धुरंधरों के सामने वॉर्नर एंड कंपनी को अपना 100 फीसदी देना होगा. पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद गलत रणनीति का शिकार हो गए थे. जिसके कारण सुपरओवर में एक करारी शिकस्त टीम को झेलनी पड़ी थी. है

देखें प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): रुतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम क्यूरन, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगिडी, दीपक चाहर

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (डब्ल्यू), केन विलियमसन, मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, राशिद खान, जगदीश सोहित, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्दार्थ कौल

हैदाराबाद के बल्लेबाजों को करना होगा कमाल

विलियमसन के आने से टीम का मध्यक्रम मजबूत बन पड़ा है. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तान वॉर्नर का फॉर्म में न रहना यकीनन चिंता का विषय है. डेविड वॉर्नर को अपने फॉर्म को जल्द से जल्द सुधारना होगा, वरना टूर्नामेंट में उनकी टीम काफी पीछे न रह जाए. एसआरएच के लिए इस समय सबसे ज्यादा चिंता की बात है गेंदबाजों का अच्छा परफॉर्मेंस न करना. राशिद खान के अलावा दूसरे गेंदबाज विरोधी टीम के बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में

चेन्नई सुपरकिंग्स ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है और लगातार 4 मैच जीते हैं. दीपक चाहर की गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है. पिछले मैच में जडेजा ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाकर सीएसको को आसान जीत आरसीबी के सामने दिलाई थी. मोईन अली भी फिट हैं औऱ आजका मैच खेल सकते हैं. ओपनर में गायकवाड़ औऱ फाफ डु प्लेसी शानदार फॉर्म में हैं. सुरेश रैना भी इस सीजन में बड़ी पारी खेलने के इंतजार में हैं. सीएसके के कप्तान धोनी भले ही बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए हैं लेकिन कप्तानी में उनका कोई मुकाबला नहीं हैं.