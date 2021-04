इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में आज के पहले मुकाबले में वानखड़े स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा, तो उसके दोनों ओपनरों फैफ डु प्लेसिस और युवा ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवरों में 74 रन जोड़कर बेहतरीन शुरुआत दी. लग तो यही रहा था कि यह शुरुआत एक बड़ी साझेदारी में तब्दील होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद रैना ने फैफ के साथ मिलकर चेन्नई के तेवरों को बरकरार रखा, लेकिन युवा हर्षल पटेल ने लगातार दो वकेट चटकाकर चेन्नई को कुछ देर के लिए पटरी से उतार दिया.

वास्तव में चेन्नई एक्सप्रैस तब ट्रैक पर सरपट दौड़ रही थी, जब 14वें ओवर की चौथी गेंद पर रैना पटेल को उड़ाने की कोशिश में देवदत्त के हाथों लपके गए. रैना से यहां बड़ी पारी की उम्मीद थी, लकिन वह ज्यादा नहीं बरस सके. चेन्नई से झटके से उबरा भी नहीं था कि ठीक अगली गेंद पर फैफ डु प्लेसिस भी हर्षल पटेल को निकलकर मारने की कोशिश में आउट हो गए.

और इन लगातार दो विकेटों से हर्षल पटेल ने अपने कप्तान विराट कोहली को बाग-बाग कर लेकिन यहां से चेन्नई पर एकदम से दबाव पड़ता दिखायी दिया, जिससे अंबाती रायुडू और रवींद्र जडेजा ने मिलकर डील करने की कोशिश की. लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि हर्षल ने चेन्नई को खासा नुकसान पहुंचाया.

