रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में बेंगलोर के खिलाफ बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद भारतीय कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) सहित तमाम दिग्गज रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के मुरीद हो गए हैं. और आखिर हों भी क्यों न! इस प्रदर्शन के बाद जडेजा आईपीएल के किसी मुकाबले में अर्द्धशतक जड़ने के अलावा तीन विकेट लेने वाले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पहले और कुल दसवें खिलाड़ी बन गए हैं. वास्तव में, जडेजा के प्रदर्शन से ज्यादा यह उनका अंदाज ही रहा, जिसने बड़ों-बड़ों को जडेजा का दीवाना बना दिया. जलिए जान लीजिए कि किस-किस दिग्गज ने जडेजा के बारे क्या-क्या कहा.

कोच शास्त्री ने जडेजा के लिए कम शब्दों में ऊंची तारीफ कर दी है

जब सहवाग कहें कि सिर्फ जडेजा ही ऐसा कर सकते हैं, तो मानना पड़ेगा

Ball 6 aur run 37. Only Sir Jadeja can do it. Unbelievable hitting against the purple cap holder. #CSKvRCB — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 25, 2021

साथी सुरेश रैना से तारीफ मिले, तो इसके मायने हैं

You are absolutely amazing today, you were in full form @imjadeja It feels great to be at the top of the table, way to go boys #yellove #CSKvRCB #IPL2021 pic.twitter.com/9wLpt55chB — Suresh Raina???????? (@ImRaina) April 25, 2021

माइकल वॉन ने फिर दोहराया कि जडेजा को बीसीसीआई के शीर्ष अनुबंध में होना चाहिए

"I have believed in him a lot in the past. When he's confident and he plays well, that opens up so many options for not just CSK but Team India."



R̷C̷B̷ ̷s̷k̷i̷p̷p̷e̷r̷ India skipper Virat Kohli on Ravindra Jadeja pic.twitter.com/UugjecW6bx — Wisden India (@WisdenIndia) April 26, 2021

जब तारीफ प्रतिद्वंद्वी कप्तान से मिले, तो फिर कहने को कुछ नहीं बचत

