रवींद्र जडेजा ने विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के खिलाफ दिखाया कि क्यों पिछले दिनों पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें बीसीसीआई के ए+ कॉन्ट्रैक्ट में जगह न दिए जाने की उचित आलोचना की थी. मानो तभी से जडेजा (Ravindra Jadeja) बीसीसीआई को यह दिखाने में कोई कोर कसर नहीं ही छोड रहे हैं कि उनके साथ गलत बर्ताव हुआ. जब भी मौका मिल रहा है, जडेजा मौकों को भुना रहे हैं. और आरसीबी के खिलाफ जडेजा मानो एक कदम आगे चले चले गए. कहर टूट पारी के आखिरी ओवर में तीन विकेट लेने वाले हर्षल पटेल (Harshal Patel) पर. जडेजा ने उनके चौथे और पारी के आखिरी ओवर में 37 रन बटोरकर पटेल की सारी खुशी काफूर कर दी. जडेजा ने उनके खिलाफ इस ओवर में पांच छक्के जड़े और आंकड़े को चार ओवर में पहुंचा दिया 51 रन. और जडेजा की आखिरी ओवर की यह जबर्दस्त धुनायी जैसे ही खत्म हुयी, वैसे ही यह सोशल मीडिया पर छा गयी और सोशल मीडिया पर जडेजा-जडेजा गूंज उठा.

वास्तव में जडेजा की छक्के जड़ने की आदत सी हो गयी है

Finally Harshal Patel has bowled up to the expectation.

37 runs (5 sixes) in one over ????



jaddu of jadeja ????#CSKvRCB pic.twitter.com/5t6Sp0JUiX — Biswajit (@Vector__V002) April 25, 2021

चूक गए हों, तो फिर से आखिरी ओवर में जडेजा की मार देख लीजिए

In case if you missed Sir Ravindra Jadeja's last 37 runs in an over of Harshal Patel. #CSKvRCB #Jadeja pic.twitter.com/QgvU32jjam — UrMiL07™ (@urmilpatel30) April 25, 2021

फैंस का अंदाज देखिए

Jaddu vs Harshal Patel ???? 37 runs in the final over ???? #RCBvsCSK

No offence.. Meme just made for fun ???? pic.twitter.com/YNy4yOe16O — Naveen Reddy (@NaveenR3ddy) April 25, 2021

फैंस लगातार जडेजा की वाह-वाह कर रहे हैं

