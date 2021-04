Chennai vs Bangalore, 19th Match IPL 2021: विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) रविवार को यहां जब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) मैच में आमने सामने होंगी तो उनकी निगाह न सिर्फ दो अंक हासिल करने बल्कि विजय अभियान जारी रखने पर भी टिकी रहेंगी. आरसीबी ने अब तक अपने चारों मैच जीते हैं और वह अंकतालिका में शीर्ष पर काबिज है. दूसरी तरफ सीएसके ने पहला मैच गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और लगातार तीन मैच जीतकर वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. आरसीबी (RCB) ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी और वह अपना यही प्रदर्शन जारी रखने के लिये प्रतिबद्ध है.

सीएसके (CSK) भी लगातार तीन जीत से उत्साह स ओतप्रोत है और ऐसे में आरसीबी के लिये काम आसान नहीं होगा. कोहली और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल ने पिछले मैच में रॉयल्स के गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी थी और ये दोनों सीएसके के विविधतापूर्ण आक्रमण के सामने फिर से टीम को अच्छी शुरुआत देने का प्रयास करेंगे. आरसीबी ने इस सत्र में अच्छी शुरुआत की है और कोहली लंबी अवधि की लीग में निरंतरता बनाये रखने के महत्व को समझते हैं.

आरसीबी की बल्लेबाजी कोहली, दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स और आस्ट्रेलियाई ग्लेन मैक्सवेल पर काफी निर्भर है. पडिक्कल की अच्छी फार्म से भी टीम को लाभ मिला है. आरसीबी के बल्लेबाजों का हालांकि अब दीपक चाहर से सामना होगा जो शुरू में विकेट हासिल करने में माहिर हैं. आरसीबी के गेंदबाजों ने भी अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है. मोहम्मद सिराज ने प्रभाव छोड़ा है लेकिन अब उनका सामना सीएसके से हैं जिसके पास निचले क्रम में भी अच्छे बल्लेबाज हैं और शुरू में विकेट गंवाने से वह दबाव में नहीं आती है.

रुतुराज गायकवाड़ ने तीन मैचों में असफल रहने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ प्रभावशाली पारी खेली तथा फाफ डु प्लेसिस के साथ मिलकर पहले विकेट के लिये बड़ी साझेदारी निभायी. सीएसके अच्छी शुरुआत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा. उसके पास नंबर तीन पर मोईन अली और फिर सुरेश रैना (Suresh Raina) जैसे बल्लेबाज हैं. कप्तान धोनी (Dhoni) ने अब तक अपना जलवा नहीं दिखाया है लेकिन कोच स्टीफन फ्लेमिंग के अनुसार प्रत्येक मैच में वह बेहतर खेल दिखा रहे हैं. गेंदबाजी में चाहर ने अब तक सीएसके लिये बहुत अच्छी भूमिका निभायी है जबकि स्पिनर रविंद्र जडेजा और मोईन ने भी अच्छा योगदान दिया है. शार्दुल ठाकुर कुछ अवसरों पर महंगे साबित हुए हैं लेकिन वह सीएसके की गेंदबाजी विभाग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं.

दोनों टीमो का रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अबतक 27 मैच हुए हैं जिसमें 17 मैच में सीएसके और 9 मैच में आरसीबी को जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा था. आखिरी साल खेले गए आईपीएल मुकाबले में एक मैच में सीएसके को जीत तो वहीं दूसरे मैच में आरसीबी की टीम को जीत मिली थी.

टीमें इस प्रकार हैं :

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित XI: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, सैम कुरेन, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, लिंगी नगिदी

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित XI: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली (कप्तान), शाहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, वाशिंगटन सुंदर, काइल जैमीसन, डैनियल सैम्स / केन रिचर्डसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल

लाइव टेलीकास्ट

मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और साथ ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉट स्टार पर होगा. JIO ऐप पर भी मैच का मजा फैन्स ले सकते हैं.

