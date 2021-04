इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में रविवार का दिन आरसीबी (RCB) कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए मानो शनिवार बन गया! कोहली के लिए वानखड़े स्टेडियम पर यह दिन बहुत ही बुरा साबित हुआ. न ही विराट का बल्ला बोला, बहुत ही बुरी हार भी उन्हें मिली. मानो इतना ही काफी नहीं था कि मैच के बाद कोहली की जेब भी कट गयी!

पारी की शुरुआत करते हुए विराट कोहली सिर्फ आठ रन बनाकर सैम कुरेन का शिकार हो गए, तो टीम धोनी के हाथों उन्हें 69 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. आरसीबी के फैंस सहित तमाम लोग पिछले चार मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए बेंगलोर से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, लेकिन यह टी20 है. यहां बड़े-बड़े दिन विशेष पर औंधे मुंह आ गिरते हैं.

बहरहाल मानो विराट के जख्मों पर अभी और नमक छिड़का जाना बाकी था. मैच के बाद मैच रैफरी ने स्लो-ओवर रेट के कारण विराट की जेब पर कैंची चला दी. इस सेशन में विराट की टीम की तरफ से यह अपराध पहली बार हुआ. और कप्तान विराट कोहली को इसके लिए बारह लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा.

कुल मिलाकर विराट के लिए रविवार का दिन बहुत ही मनहूस और क्रिकेट के लिहाज से एकदम भूल जाने वाला रहा. अब जब कोहली अगले मैच में मैदान पर उतरेंगे, तो न केवल रविवार के प्रदर्शन को पूरी तरह भुला देंगे, बल्कि उनके जहन में जुर्माने की मोटी रकम भी बसी हुई होगी.



