विराट कोहली, धवन सहित दिग्गजों ने चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए दी इसरो को बधाई

नई दिल्ली:

Another historic and proud moment for the nation as the #Chandrayaan 2 is launched Jai Hind #ISRO #IndiaMoonMission — Virat Kohli (@imVkohli) July 22, 2019

वहीं चोट के कारण पिछले दिनों वर्ल्ड कप से बाहर हो गए लेफ्टी बल्लेबाज शिखर धवन ने इन पलों को ऐतिहासिक करार दिया.

Indeed a historic moment for India. ???????? Congratulations to all the members of @isro for successfully launching #Chandrayaan2 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 22, 2019

अपने समय के आतिशी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो की टीम को बधाई दी

Many congratulations to Team #Chandrayaan2 @isro for the successful and seamless launch ! pic.twitter.com/LINKS5ZHUk — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 22, 2019

वहीं, अपने समय के स्टायलिश हैदराबादी वीवीएस लक्ष्मण ने भी इसरो की टीम को इस कामयाबी के लिए बधाई दी.

