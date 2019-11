नई द‍िल्‍ली:

टीम इंडिया में नंबर 4 पर बल्लेबाज की हो रही तलाश, सुरेश रैना बोले, 'मैं हूं ना'

18 टेस्‍ट मैचों में 26.48 के औसत से 768 रन बनाने के अलावा 13 व‍िकेट भी रैना ने हास‍िल क‍िए हैं. वनडे और टी20 मैचों में रैना भारतीय टीम के ल‍िए कई बेहतरीन पार‍ियां खेल चुके हैं. उन्‍होंने 226 मैचों में 35.31 के औसत से अब तक 5615 रन बनाए हैं ज‍िसमें पांच शतक और 36 अर्धशतक शाम‍िल हैं. वनडे इंटरनेशनल में नाबाद 116 रन रैना का सर्वोच्‍च स्‍कोर रहा है. 78 टी20 मैचों में रैना ने 1605 रन बनाए हैं ज‍िसमें एक शतक और पांच अर्धशतक हैं. टी20I में रैना का सर्वोच्‍च स्‍कोर 101 रन है जो उन्‍होंने वर्ष 2010 में दक्ष‍िण अफ्रीका के ख‍िलाफ बनाए थे.

