IPL 2021: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के मेंटर डेविड हसी (David Hussey) ने कहा कि आईपीएल में कुछ आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ‘नर्वस' हैं कि भारत में कोरोना मामलों (COVID-19) के बढने के कारण वे स्वदेश कैसे लौटेंगे. आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हसी ने ‘सिडनी मार्निंग हेराल्ड' से कहा ,‘‘ हर कोई थोड़ा नर्वस है कि आस्ट्रेलिया वापिस कैसे जायेगा.'' राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाये ने अपने देश में प्रवेश निषेध होने की आशंका से आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया जबकि गेंदबाज एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन ने निजी कारणों से लीग छोड़ने का फैसला किया. हसी ने कहा कि आईपीएल के लिसे कड़ा बायो बबल बनाया गया है लेकिन भारत की कोरोना मौजूदा COVID-19) स्थिति को देखकर खिलाड़ियों का चिंतित होना स्वाभाविक है.

उन्होंने कहा ,‘‘ हम बबल में हैं. हम दूसरे दिन टेस्ट हो रहा है और सभी की सुरक्षा के लिये पूरे इंतजाम किये गए हैं लेकिन दिन भर प्रतिपल समाचार देख रहे हैं. लोगों को अस्पताल बेड पर देख रहे हैं. पिछली रात मैच के बाद भी हमने बात की कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि क्रिकेट खेलकर दुनिया भर में लोगों का मनोरंजन कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा ,‘‘ हर कोई यहां के हालात देखकर नर्वस है. कुछ खिलाड़ियों के पिता का निधन हो गया. एक स्टाफ के सदस्य के पिता भी पिछले साल कोरोना से गुजर गए थे और उसने कहा कि अब उसका समय है. हसी ने कहा ,‘‘ केकेआर के नजरिये से कहूं तो हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट जारी रहे क्योंकि लाकडाउन में करने के लिये कुछ और है ही नहीं.

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे अश्विन (Ashwin) ने टूर्नामेंट से ब्रेक लेने का फैसला किया. अश्विन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी सभी के साथ साझा की थी. अश्विन ने अपने ट्वीट में बताया है कि नउनका परिवार कोरोना से लड़ रहा है और इस लड़ाई में वो अपने परिवार का साथ देना चाहते हैं. इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी इस समय भय में रह रहे हैं. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के वापस लौटने पर एक बयान जारी किया है और कहा है कि टूर्नामेंट जारी रहेगा, कोई छोड़ना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है.

