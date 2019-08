संन्यास की खबरों पर क्रिस गेल ने लगाया विराम, कही यह बात, देखें VIDEO

WI vs IND, 3rd ODI: बल्‍ले पर हेलमेट टांगकर क्रिस गेल ने क्रिकेट को 'अलविदा' कहा..

The question you've all been asking..has @henrygayle retired from ODI cricket? #MenInMaroon #ItsOurGame pic.twitter.com/AsMUoD2Dsm