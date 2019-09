मुख्य चयनकर्ता ने किया खुलासा, कब एमएस धोनी कहेंगे क्रिकेट को अलविदा

India's squad for 3 T20Is against South Africa: Virat(Capt), Rohit (vc), KL Rahul, Shikhar Dhawan, Shreyas, Manish Pandey, Rishabh Pant (WK), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Krunal Pandya, Washington Sundar, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Deepak Chahar, Navdeep Saini #INDvSA

यह भी पढ़ें: इसलिए कुलदीप व युजवेंद्र को रखा गया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम से बाहर

चीफ सेलेक्टर ने कहा कि वास्तव में यह बहुत ही चौंकाने वाला था कि कैसे हर दूसरे दिन एमएस धोनी की जगह को लेकर बहस की जा रही है. वास्तव में यह जरूरी था कि इन सभी अफवाहों पर विराम लगना चाहिए क्योंकि धोनी एक टीम के खिलाड़ी हैं और वह कभी भी सामने आकर आलोचकों के सवालों का जवाब नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि धोनी की अनदेखी का कोई सवाल नहीं है. इसके उलट उन्होंने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी योजनाओं के साथ आगे जाने का समय दिया है.

No Dhoni....... No Cricket....... We miss you @msdhoni...... #Dhoni #IndVsSA pic.twitter.com/p6KmmhWfjV