BCCI ने ऑफ स्पिनर R. Ashwin को दी बर्थडे की बधाई, पोस्ट किया यह खास VIDEO

Test wicket No. 100

Test wicket No. 200

Test wicket No. 300

Happy Birthday @ashwinravi99 #TeamIndia pic.twitter.com/7xJB4JQ8Bz — BCCI (@BCCI) September 17, 2019

WI vs IND 1st Test: आर. अश्विन को प्‍लेइंग XI में जगह न देने से सुनील गावस्‍कर खफा

कुछ पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने भी बर्थडे पर अश्विन (Ravichandran Ashwin) को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, इसमें ओपनर मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal), चेतेश्वर पुजारा (cheteshwar pujara)और श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल अर्नोल्ड (Russel Arnold) शामिल हैं.

Wish you a great birthday brother @ashwinravi99. Hope to see you soon as winter is coming. pic.twitter.com/0rhU9LwSoM — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) September 17, 2019

Happy nameday to the biggest Game of Thrones fan in the Indian Cricket Team, @ashwinravi99!



Hope you have a fabulous birthday! — Mayank Agarwal (@mayankcricket) September 17, 2019

Dei @ashwinravi99 Happy Birthday da .. hope you have a Kalachifying day .. all the best !!! — Russel Arnold (@RusselArnold69) September 17, 2019

17 सितंबर 1986 को चेन्नई में जन्मे Ravichandran Ashwin अब तक 65 टेस्ट, 111 वनडे और 46 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. भारत की शॉर्टर फॉर्मेट की टीम से वे काफी अरसे से बाहर हैं. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में भी अश्विन को प्लेइंग इलेवन में स्थान नहीं मिल सका था. टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने 25.4 के बेहतरीन औसत से 342 विकेट लिए हैं. पांच दिन के क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिहाज से भी अश्विन खासे सफल हैं, उन्होंने 29.14 के औसत से टेस्ट में 2361 रन बनाए हैं जिसमें चार शतक औश्र 11 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे क्रिकेट में अश्विन ने 32.91 के औसत से 150 और टी20 इंटरनेशनल में 22.94 के औसत से 52 विकेट लिए हैं.

वीडियो: वीरेंद्र सहवाग से एनडीटीवी की खास बातचीत..