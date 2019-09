राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री की मुलाकात पर BCCI ने किया 'Two Greats' का ट्वीट,लोगों ने यूं ली चुटकी..

When two greats of Indian Cricket meetpic.twitter.com/Vj3bAeGr8y — BCCI (@BCCI) September 20, 2019

दरअसल बीसीसीआई (BCCI) ने द्रविड़ और शास्त्री की मुलाकात का फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, 'When two greats of Indian Cricket meet'.बीसीसीआई का यह कैप्शन कई क्रिकेटप्रेमियों को नागवार गुजरा और उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी. उन्होंने 'टू ग्रेट' को लेकर तीखे तंज कसे. एक फैंस ने अपने रिएक्शन में लिखा, 'केवल एक हीरो मेरा हीरो #TheWall #Legend #Dravid उनकी तुलना किसी से मत कीजिए.' एक अन्य फैन ने लिखा, 'ऐसा लगता है आपने राहुल और द्रविड़ को दो अलग-अलग शख्स के रूप में गिन लिया है.' नजर डालते हैं कुछ खास रिएक्शंस पर..

Only one hero my hero #TheWall #Legend #Dravid don't compare him with anybody — VINU S PILLAI (@vinu_bagavathi) September 20, 2019

It seems you counted RAHUL & DRAVID as two different persons — Anupam (@Anupam381) September 20, 2019

India need services of Rahul dravid sir — Aninda Sarkar (@Sarkar15Aninda) September 20, 2019

Two greats - Rahul & Dravid — Roshan Rai (@RoshanKrRai) September 20, 2019

Expectations vs Reality — Sagar (@sagarcasm) September 20, 2019

गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में हुआ टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था जबकि दूसरे मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट की जीत हासिल की थी. मोहाली में हुए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 149 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 19 ओवर में महज 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था. मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli)ने नाबाद 72 रन की पारी खेली थी. शिखर धवन ने भी मैच में 40 रन बनाए थे. विराट को उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था.