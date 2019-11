BCCI AGM: इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी सौरव गांगुली के अगुवाई वाले बीसीसीआई की आम सालाना बैठक में

यह भी पढ़ें: इसलिए सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने दी फिर से सीएसी का हिस्सा बनने पर सहमति

उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत मौजूद संविधान के अनुसार अगर कोई पदाधिकारी बीसीसीआई या राज्य संघ में तीन साल के दो कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे तीन साल का अनिवार्य ब्रेक लेना होगा. मौजूदा पदाधिकारी चाहते हैं कि यह अनिवार्य ब्रेक बोर्ड और राज्य संघ में दो कार्यकाल अलग अलग पूरे करने पर हो. अगर यह प्रस्ताव तीन-चौथाई बहुमत से पारित होता है तो गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ जाएगा. बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बताया कि सभी प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य बोर्ड के ढांचे को मजबूत करना है और उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति मिलने पर ही इसे लागू किया जाएगा. हालांकि अब प्रस्ताव दिया गया है भविष्य में एजीएम में तीन-चौथाई बहुमत ही संविधान में किसी संशोधन को स्वीकृत देने के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति लेना व्यावारिक नहीं होगा जो मौजूदा संविधान के अनुसार जरूरी है.

Constituting cricket committees like the CAC and appointing the BCCI's representative at the ICC will also be on the agenda of the first AGM to be held on Sunday #BCCI #ICC #IndianCricket #SouravGangulyhttps://t.co/VEOq2uRKVj