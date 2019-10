India vs Bangladesh: टी20 सीरीज के लिए Bangladesh टीम घोषित, जानें किन खिलाड़ियों को मिला स्थान..

ढाका:

India vs Bangladesh T20I Series: बाएं हाथ के स्पिनर अराफात सनी और तेज गेंदबाज अल अमीन हुसैन को भारत के खिलाफ (India vs Bangladesh T20I Series) तीन मैचों की टी20 क्रिकेट सीरीज के लिये बांग्लादेश की टीम (Bangladesh Squad) में शामिल किया गया है. खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने भी टीम में वापसी की है. गौरतलब है कि सनी ( Arafat Sunny) ने आखिरी टी20 मैच 2016 में खेला था, उन्होंने दस टी20 मैचों में 12 विकेट लिये हैं. उन्हें आईसीसी टी20 वर्ल्डकप के दौरान संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के कारण निलंबित कर दिया गया था. एक पारिवारिक विवाद के कारण 2017 में दो महीने जेल में भी रहना पड़ा था. हरफनमौला शाकिब अल हसन को (Ind vs Ban T20 2019 squad) टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है (Ind vs Ban T20 2019 squad). तमीम इकबाल के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं.