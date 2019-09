BAN vs AFG: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में इतिहास रचेंगे अफगानिस्तान के राशिद खान

चटगांव:

Bangladesh vs Afghanistan, Only Test: अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan)बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार से प्रारंभ हो रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट (Bangladesh vs Afghanistan, Only Test) में अफगानिस्तान (Afghanistan Team)की कप्तानी करेंगे. वर्ल्डकप 2019 के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राशिद को तीनों प्रारूप में कप्तान बनाया है. राशिद (Rashid Khan)जब इस मैच के लिये उतरेंगे तो सबसे युवा टेस्ट कप्तान बन जायेंगे जिनकी उम्र 20 साल 350 दिन है. गौरतलब है कि अफगानिस्तान को वर्ष 2017 में टेस्ट दर्जा मिला और उसने जून 2018 में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेला. इसके बाद दूसरे टेस्ट में हालांकि उसने आयरलैंड को सात विकेट से हराया.