BAN vs AFG, Only Test, Day 2: कुछ ऐसे राशिद खान ने 'दोहरे प्रहार' से बांग्लदेश को बैकफुट पर भेजा

Back to back wickets for @rashidkhan_19 ! @mushfiqur15 and @Sah75official are out for 0 and 11. BAN: 88/5 #AFGvBAN pic.twitter.com/lYz0LPOL8C

यह भी पढ़ें: नए भारतीय बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ को इन दो बल्लेबाजों में नजर आया मध्यक्रम की समस्या का समाधान

राशिद ने सुबह 61 गेंद में 51 रन की पारी खेली, तो बाद में उन्होंने गेंदबाजी में जलवा बिखेरते हुए बांग्लादेशी प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट चटकाते हुए कुल चार विकेट लिए. शीर्ष बांग्लादेशी बल्लेबाजों में मोमिनुल हक ही बांग्लादेश के लिए अर्धशतकीय पारी खेल सके. मोमिनुल ने 71 गेंद में 52 रन बनाए. मेजबान टीम ने पहले ही ओवर में विकेट खो दिया जब तेज गेंदबाज यासिर अहमदजई ने पारी के पहले ही ओवर में बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज शादमैन इस्लाम को शून्य पर आउट कर दिया. लेकिन सौम्य सरकार और लिटन दास ने 49 रन की साझेदारी निभायी. मोहम्मद नबी ने सौम्य को 17 रन पर पगबाधा आउट किया.

Bangladesh have dismissed Afghanistan for 342, but not before captain Rashid Khan scored an entertaining 51, featuring two fours and three sixes! He'll look to work his magic with the ball now.



Follow #BANvAFG live https://t.co/kHXVx2KNpC pic.twitter.com/QGUFYUW9Ih