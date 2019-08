55 गेंदों पर नाबाद शतक ठोक टी20 क्रिकेट की नई सनसनी बने बाबर आजम, देखें VIDEO

एमएस धोनी के गैराज में शामिल हुई नई कार, कीमत ही नहीं इसलिए भी है खास

WATCH: See highlights of a stunning T20 century from Babar Azam! #HAMvSOM #WeAreSOMERSET @TheRealPCB pic.twitter.com/ebBu5EEB1f