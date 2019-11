Aus vs Pak 2nd Test: कुछ ऐसे प्रशंसकों ने डेविड वॉर्नर से बड़ा मौका छीनने के लिए लगाई कप्तान टिम पेन की क्लास

यह भी पढ़ें: डेविड वॉर्नर ने नाबाद तिहरे शतक के साथ रचा इतिहास, इन रिकॉर्डों के क्या कहने

एक यूजर ने लिखा, "टिम पेन भाई मैं इस बात का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि आपने क्यों डेविड वॉर्नर को 400 रन बनाने से महरूम कर दिया. सिर्फ 127 ओवर हुए थे और साढ़े तीन दिन का खेल बचा था. ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज में बढ़त लिए हुए हैं. अगर पाकिस्तान 350 भी बना लेती तो आपको दोबारा बल्लेबाजी का मौका मिलता. भाई आपके बिना ऑस्ट्रेलिया ने किया खोया है"

एक और यूजर ने पेन के इस फैसले को दुखद बताया है, "टिम पेन ने एक खिलाड़ी के जीवन में आने वाले एक मात्र और सबसे बड़े मौके को छीन लिया. अगर डेविड वॉर्नर विकेट पर 10-11 ओवर और रहते तो वह आसानी से ब्रायन लारा के रिकार्ड तो तोड़ देता"

Tim Paine crushed once in a lifetime opportunity for #DavidWarner and the new era fans too. #AUSvPAK pic.twitter.com/nAyI8uJzmt

एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान जीत होने वाली है. निश्चित टिम पेन किसी चीज को लेकर ईर्ष्या कर रहे होंगे. वह जानते थे कि अगर वह पारी को आगे बढ़ाते हैं तो वॉर्नर 370-380 तक पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद पारी घोषित करना ठीक नहीं होगा"

Exactly. This was once in a life time opportunity for any batsman . I feel for @davidwarner31 . Tim paine has single handedly snatched witnessing of historic moment from cricket fans all over the world. #Warner300