जब भी विश्व में सबसे पूर्ण तेज गेंदबाज की चर्चा होती है, तो कुछ लोग जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का नाम ले सकते है. यह भारतीय सीमर हालिया समय में सभी को पछाड़ते हुए सभी के दिलों में बस गया है. पिछले दिनों जसप्रीत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज पचास टेस्ट विकेट लेन वाले बॉलर बने, तो वहीं उन्होंने हरभजन सिंह और इरफान पठान के बाद हैट्रिक बनाने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया. बुमराह की खासियत यह है कि वह नयी और पुरानी गेंद के साथ पहले पावर-प्ले और आखिरी ओवरों में समान प्रभाव के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं.

बुमराह के अलावा संभवत: पैट कमिंस इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्हें बुमराह के क्लब में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, अगर भारत के पूर्व सीमर आशीष नेहरा के विचारों में भरोस किया जाए, तो यहां ऐसा दूसरा भारतीय गेंदबाज भी है, जो क्षमता के लिहाज से न केवल बुमराह के बराबर है बल्कि वह उनसे बेहतर भी है. नेहरा ने यह बात उभरते हुए पेसर मोहम्मद सिराज के बारे में कही, जिन्होंने आईपीएल में आगाज के बाद से तेजी से अपने खाते में विकेट जमा किए हैं और उनका जारी आईपीएल में भी लगातार प्रभाव छोड़ना जारी है. एक ऐसा गेंदबाज, जिनके फैंस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.

नेहरा ने एक वेबसाइट से बातचीतम में कहा कि जब आप स्किल की बात करते हैं, तो पिछले तीन-चार साल में मेरी यही सोच रही है. जब गेंदबाजों की बात आती है, तो हर शख्स जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करता है, लेकिन क्षमता के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि सभी फॉर्मेंटों में सिराज मुंबई इंडियंस के बुमराह से कहीं पीछे हैं. पूर्व सीमर ने कहा कि कुछ साल पहले ऐसी बातें होती थीं कि वह भारत ए के लिए लाल गेंद के साथ प्रत्येक मैच में 5-6 विकेट चटकाया करते थे. और मेरा मानना है कि लाल गेंद के साथ एक अच्छे गेंदबाज के सफेद गेंद के साथ बेहतर बनने के आसार ज्यादा होते हैं.

नेहरा ने मोहम्मद सिराज को सभी फॉर्मेों में प्रभावी गेंदबाज करार देते हुए कहा कि कुछ गुणों के मामले में सिराज, बुमराह से बेहत गेंदबाज हैं. नेहरा ने सिराज से अपनी फिटनेस बरकरार रखे और खेल के प्रति अपनी जागरूकता में सुधार करने पर जोर देने की बात कहते हुए कहा कि अगर कोई तेज गेंदबाज इन दो पहलुओं पर ध्यान देता है, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे वह हासिल नहीं कर सकता.

आशीष बोले कि यहां कई ऐेसे गेंदबाज हैं, जिन्हें आप केवल टी20 के लिए चुन सकते हो. लेकिन सिराज सभी फॉर्मेंटों में बेहतर गेंदबाज हैं. उनके पास सभी तरह की विविधताएं हैं और काबिलियत में कोई कमी नहीं है. क्षमता के लिहाज से मैं कहूंगा कि कुछ मामलों में तो वह सीनियर बुमराह से भी आगे हैं. सिराज की स्लोअर-वन अपने आप में अलग तरह की है, जबकि उनमें गति की बिल्कुल भी कमी नहीं है.

