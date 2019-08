Ashes: तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स की ऐतिहासिक पारी की दिग्गजों ने कुछ यूं की सराहना

लंदन:

ENG vs AUS, 3rd Test: बेन स्टोक्स ने छीनी ऑस्ट्रेलिया से ऐतिहासिक जीत

Ben Stokes, you absolute beauty! What an innings — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 25, 2019

Greatest knock of all time .... Must be .... @benstokes38 .... I LOVE YOU ....#Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 25, 2019

Hi, my name is Ben, Ben Stokes! — Kevin Pietersen (@KP24) August 25, 2019

Ben Stokes you hero — Dawid Malan (@dmalan29) August 25, 2019

I've seen some remarkable cricket moments in my life but that is the best I've seen in over 50 years. @benstokes38 saved the Ashes and gave a magical inspirational innings. Even better than his World Cup performance.

Well done @ECB_cricket — Geoffrey Boycott (@GeoffreyBoycott) August 25, 2019

You cannot do that Ben Stokes ..... — Nasser Hussain (@nassercricket) August 25, 2019

359 के जीत के लक्ष्य का पीछे करते हुए इंग्लैंड (England Cricket team) के आठ विकेट गिर चुके थे और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) क्रीज पर थे. उस वक्त मेजबान को जीत के लिए 73 रनों की दरकार थी. ऐसे समय में स्टोक्स ने जैक लीच (Jack Leach) के साथ मिलकर मजबूत साझेदारी की और टीम की हार को जीत में तब्दील कर दिया. स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) के तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर चौका लगाकर विजयी रन बनाए और 135 रनों पर अपनी पारी को समाप्त किया. यह इंग्लैंड की चौथी सबसे सफल पारी थी और टेस्ट इतिहास में दसवीं सबसे बड़ी पारी.

Ashes 2019: बेन स्टोक्स का नाबाद शतक, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच ड्रॉ

सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) ने 251 रनों से जीता था. इस मैच में उसके विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने दोनों पारियों में शतक लगाए थे. लॉर्ड्स में खेले गया दूसरा मैच ड्रॉ रहा था. इस मैच में स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की बाउंसर पर चोटिल हो गए थे जिसके चलते उन्हें तीसरे मैच के लिए घोषित टीम से बाहर होना पड़ा था.

