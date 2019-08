When Joel Wilson gives you OUT .. You just review it .. #Fact #Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 5, 2019

जोएल विल्‍सन की अंपायरिंग को लेकर कई मजेदार ट्वीट हुए. कुछ रोचक Memes भी बने. आइए डालते हैं इन पर नजर..

Joel Wilson driving to Edgbaston this morning #Ashes pic.twitter.com/VaERv10LKw — ODDSbible (@ODDSbible) August 5, 2019

Joel Wilson when it's been a long week and he wants to go home pic.twitter.com/i0sOKf4nj4 — James (@_JamesPoole) August 5, 2019

Umpire Joel Wilson is having a shocker in the current Ashes test. Here's his Wikipedia entry as of just now pic.twitter.com/mUrHduqynY — Stuart Helmer (@stuarthelmer) August 5, 2019

We can only conclude Joel Wilson gave that out because he was a bit bored. Not even close #Ashes19 — Daniel Brettig (@danbrettig) August 4, 2019

Joel Wilson when he has to make a decision pic.twitter.com/Oz2SRGMSI3 — Adam (@Miggaaa) August 5, 2019

Seems ironic that Specsavers are sponsoring #TheAshes as Joel Wilson is a walking advert for them! 8 decision overturned on his watch now... #EngvAus #bbccricket pic.twitter.com/U0BnRtpTyF — i-pools (@ipoolsHQ) August 5, 2019

398 रन के लक्ष्‍य को हासिल करने उतरी इंग्‍लैंड की टीम आज मैच के अंतिम दिन, दूसरी पारी में 52.3 ओवर में महज 146 रन पर ढेर हो गई. हाल ही में वर्ल्‍डकप चैंपियन बनी इंग्‍लैंड टीम की चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों टेस्‍ट में मिली यह हार उसके फैंस के लिए बड़ा सदमा देने वाली रही. ऑस्‍ट्रेलिया के लिए लियोन (Nathan Lyon) और कमिंस (Pat Cummins) की गेंदबाजी के पहले स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith)की शानदार बल्‍लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में शतक जमाया था. बॉल टैम्‍परिंग मामले में एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद टेस्‍ट टीम में वापसी करने वाले स्मिथ ने पहली पारी में 144 और दूसरी पारी में 142 रन बनाए थे. मैच के अंतिम दिन आज इंग्‍लैंड ने अपनी दूसरी पारी बिना विकेट खोए 13 रन से आगे शुरू की और टीम दूसरे सेशन में ही 146 रन पर आउट होकर पवेलियन जा बैठी. क्रिस वोक्‍स ने सर्वाधिक 37 रन बनाए . इस जीत के साथ ऑस्‍ट्रेलिया ने पांच टेस्‍ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.सीरीज का दूसरा टेस्‍ट 14 अगस्‍त से लार्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.