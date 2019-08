Ashes 2019: बेन स्टोक्स का नाबाद शतक, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच ड्रॉ

लंदन:

इंग्लैंड (England team) से मिले 267 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत खराब रही और मेहमान टीम ने 47 रन के अंदर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए. इनमें ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) (5), कैमरून बेनक्राफ्ट (Cameron Bancroft) (16) और उस्मान ख्वाजा (Usman Khwaja) (2) के विकेट शामिल हैं. हालांकि फिर इसके बाद रिटायर्ड हर्ट स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की जगह खेलने आए मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) (59) और ट्रेविड हेड (Travis Head) (नाबाद 42) ने चौथे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की और मैच को ड्रॉ की ओर धकेल दिया. लाबुशेन का यह दूसरा अर्धशतक है. उन्होंने 100 गेंदों की पारी में आठ चौके लगाए. हेड ने 90 गेंदों की नाबाद पारी में नौ चौके जड़े. उनके अलावा मैथ्यू वेड (Matthew Wade) ने एक, कप्तान टिम पैन (Tim Paine) ने चार और पैट कमिंस (Pat Cummins) ने नाबाद एक रन का योगदान दिया.

इंग्लैंड की ओर से जैक लीच (Jack Leach) और जोफरा आर्चर (Jofra Archer) ने तीन-तीन विकेट हासिल किए. इससे पहले मेजबान इंग्लैंड ने अपने कल के स्कोर चार विकेट पर 96 रनों से आगे खेलना शुरू किया. बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने 16 और जोस बटलर ने अपनी पारी को 10 रन से आगे बढ़ाया. स्टोक्स ने पहले तो बटलर (Jos Buttler) (31) के साथ पांचवें विकेट के लिए 90 और फिर जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) (नाबाद 30) के साथ छठे विकेट के लिए 97 रनों की अविजित साझेदारी की. इस दौरान स्टोक्स ने अपने करियर का सातवां शतक जमाया. स्टोक्स ने 165 गेंदों पर 11 चौके और तीन छक्के लगाए. बेयरस्टो ने 37 गेंदों पर एक चौका और दो छक्के लगाए. बटलर ने 108 गेंदों पर तीन चौके जड़े. ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस (Pat Cummins) ने तीन और पीटर सीडल (Peter Siddle) ने दो विकट लिया.

