Virat kohli ने थामा हाथ तो अनुष्का शर्मा ने किया किस, फैंस हुए कायल, देखें VIDEO

IND vs SA T20 Series: टीम इंडिया की 'यूथ ब्रिगेड' के इन 6 खिलाड़ियों पर होगी खास नजर..

Cute! @AnushkaSharma and @imVkohli caught in an adorable moment during an event in Delhi. pic.twitter.com/C3siyPkWFH