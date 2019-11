...और फिर Mayank Agarwal ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सहवाग को आदर्श मानकर गढ़ी बल्लेबाजी

Well played @mayankcricket 2nd double hundred in just 8 test matches. Gr8 to see the hunger and the focus to play long innings. Keep it up. #INDvBAN @StarSportsIndia pic.twitter.com/wn7fk50PTs

यह भी पढ़ें: Mayank Agarwal ने "यहां" तो ब्रेडमैन को भी पीछे छोड़ डाला, इतिहास में पहली बार हुआ "ऐसा"

बता दें कि बेंगलुरु में बिशप कॉटन ब्वॉयज स्कूल के लिए अंडर-13 वर्ग में बल्लेबाजी के दौरान से ही मयंक अग्रवाल ने वीरेंद्र सहवाग को आदर्श मानकर अपनी बल्लेबाजी के अंदाज को गढ़ा. वह पहली बार राज्य क्रिकेट में तब चर्चा में आए, जब मयंक ने साल 2008-09 में अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी के पांच मैचों में 54 के औसत से 432 रन बनाए. साल 2009 में ही उन्होंने होबार्ड में अंडर-19 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 160 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी.

यह भी पढ़ें: डोपिंग के कारण 8 माह का बैन झेलने के बाद Prithvi Shaw की मुंबई टीम में वापसी

साल 2010 में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन इसमें मयंक का प्रदशर्न शानदार रहा. और उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए. इसके बाद उन्हें भारत ए टीम में जगह मिली, तो उनके प्रदर्शन में नियमितता का अभाव रहा. यही कारण रहा कि मयंक को कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका 2013-14 में मिला, जबकि टी20 में राज्य के लिए उन्होंने अपना पहला मैच 2010-11में खेला था, तो लिस्ट ए (अंतरराष्ट्रीय या राज्य का 50 ओवर का मैच) करियर आगाज 2011-12 के सत्र में किया था.

And Mayank Agarwal scores a double ton.....

Its only his 8th Test match and he already has scored 800+ runs with 2 double-centuries, 2 centuries & 3 half-centuries at an average of 56+.

What a player #INDvBAN pic.twitter.com/q58cBO0EZL