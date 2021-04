मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का आज 48वां जन्मदिन है और उनके चाहने वाले अपने-अपने तरीके से सचिन को उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. ये तमाम लोग सचिन के कोविड-19 से तेजी से उबरने पर खुशी प्रकट कर रहे हैं. वास्तव में सचिन का 48वां जन्मदिन प्रशंसकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है, जिनकी मदद सचिन तेंदुलकर पिछले कई सालों से गुपचुप तरीके से कर रहे हैं. और जब सचिन (Sachin Tendulkar) ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने लाखों/करोड़ों चाहने वालों का आभार प्रकट किया, तो सचिन से जुड़े लोगों ने भी सामने आकर अपने हीरो का शुक्रिया अदा किया. इन लोगों ने अलग-अलग वीडियो संदेश के जरिए सचिन के किस्सो को बयां किया. बाद में इन लोगों के वीडियो को विनोद कांबली सहित कई लोगों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया.

Thank you for sharing this wonderful video, Ratnish!



He has always been there with me through thick and thin and has also been someone who goes about doing things silently. #SachinBatsForUs#HappyBirthdaySachinTendulkar https://t.co/KZvQFuY1vm — Vinod Kambli (@vinodkambli349) April 24, 2021

इन लोगों का सचिन के जीवन में क्या महत्व रहा है, ये आप इनके शब्दों से खुद-ब-खुद समझ सकते हैं. इन लोगों में सालों से मास्टर ब्लास्टर से आर्थिक मदद पाने वाले कई एनजीओ और फाउंडेशनों से जुड़े लोगों के अलावा सचिन के बालसखा विनोद कांबली सहित उनके साथ खेल चुके पूर्व क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी भी शामिल हैं.

Thank you everyone for your warm wishes. It's made my day special. I am very grateful indeed.



Take care and stay safe. pic.twitter.com/SwWYPNU73q — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 24, 2021

इन लोगों ने डिटेल से वीडियो के जरिए भेजे संदेश में बताया कि कैसे-कैसे जब उन्हें जब भी मदद की जरूरत पड़ी, तो सचिन बिना किसी भी बात की परवाह किए बिना उनके लिए हमेशा उपस्थित रहे. कोरोनाकाल में सचिन को भेजे जन्मदिन के संदेश में विनोद कांबली ने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि सचिन ने हमेशा ही मेरी मदद की. कुछ ऐसे ही विचार भारत के लिए खेल चुके निलेश कुलकर्णी ने व्यक्त किए. इनके अलावा सचिन से सालों से मदद प्राप्त कर रहे क एनजीओ से जुड़े लोगों ने सचिन को लेकर अपने-अपने विचार उनके 48वें जन्मदिन पर रखे.

Most fans don't know the good work done by @sachin_rt Paaji off the field. This is good one, bringing these inspirational content for all to see.



Taking this opportunity to also wish the Master Blaster Good Health & safe year ahead on his Birthday #SachinBatsForUs https://t.co/B9SRAccrfW — TEAM MS DHONI #Dhoni (@imDhoni_fc) April 24, 2021

अब यह तो आप जानते ही हैं कि सचिन पिछले दिनों कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अब लगभग पूरी तरह इससे उबर गए हैं. पिछले कई दिनों से सचिन खुद को घर पर आइसोलेट किए हुए हैं और किसी से भी मिल-जुल नहीं रहे हैं. यही वजह है कि सचिन से जुड़े तमाम लोगों से वीडियो संदेश के जरिए उन्हें शुभकामना संदेश भेजते हुए बताया कि उनकी जिंदगी में सचिन के होने के क्या मायने हैं. इन लोगों में सचिन के सक्रिय खेल के दिनों में उनका बैट तैयार करने वाले असलम चौधरी भी हैं. चौधरी ने विस्तार से बताया कि कैसे सचिन तेंदुलकर ने तब उनकी मदद की, जब वह बहुत ही ज्यादा बीमार थे. इस दौरान सचिन उनके डॉक्टरों से लगातार संपर्क में थे और उन्होंने असलम से किसी भी बात की चिंता न करने को कहा. सचिन ने भी मिले तमाम संदेशों को स्वीकारते हुए तमाम फैंस और मित्रों के प्रति आभार प्रकट किया.

