WI vs IND, ODI Series: बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी में भारतीय खिलाड़ि‍यों ने मारी बाजी

The end of an enthralling day's play at Galle.



Sri Lanka finish the day on 227/7, trailing New Zealand by 22 runs. Ajaz Patel has led the way with the ball, taking 5/76. #SLvNZ LIVE https://t.co/tk1bG2fLyn pic.twitter.com/LSNEepzs3g