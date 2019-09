वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले और 'कैरम' बॉल के जनक अजंता मेंडिस ने लिया संन्यास

मिस्बाह उल हक के पाकिस्तान टीम के कोच बनने की राह में यह है बड़ी अड़चन...

JUST IN



Ajantha Mendis has retired from all forms of cricket!



The Sri Lankan spinner took 288 wickets for his country across the three formats. pic.twitter.com/ZwABGqvRWf