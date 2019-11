लखनऊ:

Afghanistan vs West Indies: वेस्‍टइंडीज ने अपने ऑलराउंड खेल की बदौलत अफगानिस्‍तान को एकमात्र टेस्‍ट मैच (Afghanistan vs West Indies, Only Test) में 9 व‍िकेट से हरा द‍िया. मैच पूरी तरह एकतरफा रहा और इंडीज टीम ने तीसरे द‍िन ही जीत हास‍िल कर ली. कैरेब‍ियन टीम के इस प्रदर्शन में स्‍प‍िनर 140 क‍िलोग्राम और छह फीट छह इंच लंबे के भारीभरकम रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) हीरो बनकर उभरे, उन्‍होंने मैच में 10 व‍िकेट हास‍िल क‍िए. लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्‍टेडियम में पहली पारी में 90 रन से पिछड़े अफगानिस्‍तान ने तीसरे दिन सात विकेट पर 109 रन के आगे खेलना शुरू किया और उसके बाकी तीन विकेट 7.1 ओवर में मात्र 11 रन और जोड़कर 120 रन पर आउट हो गए. ये तीनों विकेट कैरेबियाई कप्‍तान जेसन होल्‍डर के खाते में गए.मैच में वेस्‍टइंडीज को जीत के लिये 31 रन का लक्ष्‍य मिला जो उसने 6.2 ओवर में क्रेग ब्रेथवेट (8) का विकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया.