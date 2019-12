रावलपिंडी:

Pakistan vs Sri Lanka, 1st Test: पाक‍िस्‍तान और श्रीलंका के बीच रावलप‍िंडी में खेला गया पहला टेस्‍ट ड्रॉ समाप्‍त हुआ लेक‍िन पाक‍िस्‍तान के आब‍िद अली (Abid Ali)ने इस मैच को अपने ल‍िए यादगार बना डाला. आब‍िद का यह डेब्‍यू टेस्‍ट (Debut Test) था और इसमें शतक जड़ते हुए वे इंटरनेशनल क्र‍िकेट में ऐसे पहले पुरुष ख‍िलाड़ी हैं ज‍िसने टेस्‍ट और वनडे डेब्‍यू में शतक जड़ा है.पाकिस्तानी चयनकर्ताओं ने कभी मोटापे के कारण आब‍िद की अनदेखी की थी लेकिन 32 साल के इस क्र‍िकेटर में धैर्य बनाए रखा और मौका म‍िलते ही अपनी उपयोग‍िता साब‍ित कर दी (Abid Ali new hero of Pakistan). उन्‍होंने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान बल्लेबाजी में इतिहास रच डाला.