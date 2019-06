SA VS Ban: अफ्रीका को चटाई धूल तो बांग्लादेशी फैन ने किया Nagin Dance, भारतीय फैन्स बोले- याद है हमारा नागिन डांस

World Cup 2019: भारत के खिलाफ अहम मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम को लगा यह बड़ा झटका...

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया है. जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के बाद भारतीय फैन्स बांग्लादेश को ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये डांस बांग्लादेश टीम के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है. निदहास ट्रॉफी याद है. श्रीलंका से जीतने के बाद इन्होंने नागिन डांस किया था. लेकिन फाइनल में उनको हार नसीब हुआ थी. दोस्तों थोड़ा कंट्रोल करो.'

World Cup 2019: बांग्‍लादेश ने दक्षिण अफ्रीकी बॉलिंग का उड़ाया 'मजाक', वनडे में बनाया अपना सर्वोच्‍च स्‍कोर..

