World Wrestling Championship: Deepak Punia वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, एक और पदक किया पक्का

नूर सुल्तान (कजाकिस्तान:

Deepak Punia enters the final!!,He beat of Stefan Reichmuth of Switzerland by 8-2 in 86kg SF

इससे पहले दीपक ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलिंपिक खेलों का टिकट हासिल कर लिया. पुनिया ने 86 किलोग्राम भारवर्ग के एक बेहद करीबी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलिंबिया के कार्लोस मेंडेज को 7-6 से पराजित किया. इस जीत के साथ ही उन्होंने ओलिंपिक खेलों के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.वहीं, राहुल अवारे सेमीफाइनल में हार गए हैं. राहुल को जॉर्जिया के बेका लोमाटड्जे ने 61 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में 10-6 से मात दी. राहुल अब रविवार को कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे.

Deepak Punia beat Kazakhstan's Davlumbayev by 8-6 in Round of 32 of the 86kg freestyle event. Kaz was leading by 5-0 after the first minute but Junior world champion make a strong come back



राहुल जॉर्जिया के पहलवान के सामने कमजोर साबित हुए. पहले राउंड में बेका ने उन्हें गिराया और फिर पलट कर चार अंक ले राहुल को दबाव में ला दिया। इसके बाद उन्होंने तीन अंक और लिए जबकि राहुल किसी तरह एक अंक लेने में सफल रहे। पहले राउंड के बाद बेका 7-1 से आगे थे. दूसरे राउंड में आने के कुछ देर बाद ही राहुल ने एक अंक और लिया और फिर चार अंक ले स्कोर 6-8 कर जीत की ओर बढ़ने की कोशिश की लेकिन बेका ने काउंटर पर दो अंक और लेकर राहुल को हार के लिए मजबूर कर दिया। राहुल ने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के रासूल कालिएव को 10-7 से हराया. प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने तुर्केमेनिस्तान के केरिम होजाकोव को 13-2 से हराया था.

इससे पहले राहुल अवारे ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, जबकि जितेन्द्र को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा,अवारे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के रासूल, कालिएव को 10-7 से हराया. मुकाबला बेहद कड़ा रहा और पहले राउंड की समाप्ति तक कालिएव ने 3-2 की बढ़त बना रखी थी. हालांकि, दूसरे राउंड में अवारे ने दमदार खेल दिखाया और जल्दी-जल्दी अंक हासिल करते हुए मुकाबला जीत लिया, अंतिम-4 में उनका सामना जॉर्जिया के बेका लोमताजे के खिलाफ होगा.वहीं, मौसम खतरी को 97 किलोग्राम भारवर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. मौजूदा ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैम्पियन अमरीका के काइल फेडरिक स्नाइडर ने तकनीकी दक्षता के आधार पर खतरी को 10-0 से करारी शिकस्त दी।

दीपक पूनिया की बात करें, तो वह टोक्यो ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले चौथे भारतीय पहलवान बन गए हैं. इससे पहले, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और रवि दहिया अपने-अपने भारवर्ग में ओलिंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं.

क्वार्टरफाइनल में दीपक पूनिया और मेंडेज के बीच मुकाबल बहुत कड़ा रहा और भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी मिनट में टेकडाउन के जरिए अंक हासिल करते हुए जीत दर्ज की.

सेमीफाइनल में पुनिया का सामना स्विट्जरलैंड के स्टेफन रिचमूथ से होगा. इससे पहले, प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए तजाकिस्तान के बखोदुर कोदीरोव को 6-0 से पराजित किया था.