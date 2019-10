World Women Boxing: कुछ ऐसे अब Jamuna Boro और Lovlina Borgohain ने भी पदक पक्के किए

Breaking News: Jamuna Boro enters Semis (51 kg) of Women's World Boxing Championships as she beats Ursula Gottlob of Germany 4:1 She ensures 3rd medal for India in the Championships. pic.twitter.com/TeoDXdAMM6

यह भी पढ़ें: विश्व रजत पदक विजेता Amit Panghal ने बयां किया अपना कमजोर पक्ष

मैच के पहले राउंड से ही जमुना ने अटैकिंग खेल दिखाया. उन्होंने अपनी मूवमेंट का बेहतरीन उपयोग करते हुए पहले राउंड में विपक्षी खिलाड़ी कई जैब दागे. दूसरे और तीसरे राउंड में भी जमुना अपने जर्मन प्रतिद्वंद्वी पर हावी नजर आई. क्वार्टर फाइनल बाउट के बाद जजों ने भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में 30-27, 29-28, 28-29, 29-28, 29-28 से फैसला सुनाया.

Powerful Boxing by Jamuna Boro as she defeats Ouidad Sfouh of Algeria by 5⃣-0⃣ score to advance into the quarter-finals of the Women's World Boxing Championships in 54 kg. #PunchMeinHaiDum pic.twitter.com/YjLPZQoVge