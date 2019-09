World Championships: भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचे

मैरीकॉम अवार्ड कमेटी की बैठक से बीच में ही उठकर चली गईं

अमित विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं. अब तक पांच भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य जीता है. विजेंद्र सिंह ने 2009 में यह कारनामा किया था जबकि विकास कृष्णन ने 2011 और शिवा थापा ने 2015 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. इसके अलावा गौरव विधूड़ी ने 2017 में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य जीता था लेकिन वह भारतीयों के पदक का रंग नहीं बदल सके थे.

Manish wins bronze!



Our #TOPSAthlete #ManishKaushik secured bronze in 63 kg after a battling display against top seed Andy Cruz Gómez at the Men's World #Boxing C'ships.



He had earlier beaten #4 seed Baatarsukhin Chinzorig & becomes 5th Indian to win a medal at C'ships. pic.twitter.com/grxYFvFxjF