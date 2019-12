South Asian Games: विकास कृष्ण और पिंकी रानी ने मुक्केबाजी के अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते

यह भी पढ़ें: बीडब्ल्यूएफ ने भारतीय डबल प्लेयर रैंकीरेड्डी व शेट्टी को किया इस बड़े पुरुस्कार के लिए नामित

एशियाई खेल-2018 में कांस्य पदक जीतने वाले कृष्णा ने पाकिस्तान के गुल जाएब को 5-0 से मात दे सोने का तमगा हासिल किया. नरेंदर ने नेपाल के आशीष द्विवेदी को 5-0 से हराया स्पर्श कुमार को पाकिस्तान के सैयद मुहम्मद के सामने थोड़ा पसीना बहाना पड़ा लेकिन वह 4-1 से जीत हासिल करने में सफल रहे.

India has won 118 medals - 58 gold ,41 silver ,19 bronze at South Asian Games .Proud of our athletes.????#SouthAsianGames #JaiHind pic.twitter.com/riUIKzrOQ1