अमेरिका के माइक स्नाइडर को हराकर बॉक्सर विजेंदर सिंह ने लगातार 11वीं पेशेवर फाइट जीती

Calling me kid @boxervijender I'm the only Indian boxer who has defeated a world champion in his own country #canxu #china . I want you to face @officialvkyadav in me and @amirkingkhan undercard in november this year. Are you ready ? @trboxing #sbl pic.twitter.com/9PrjrhvViD

नीरज गोयत (Neeraj Goyat) को विजेंदर द्वारा उन्‍हें बच्चा और जूनियर बताने को लेकर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई. उन्‍होंने विजेंदर (Vijender Singh) को ट्विटर पर चुनौती दे डाली. नीरज ने लिखा, 'विजेंदर आप मुझे बच्चा कह रहे हैं. मैं इकलौता भारतीय मुक्केबाज हूं जिसने विश्व विजेता को उसी के घर में मात दी. आप भी जानते हैं, वे मुक्केबाज चीन के कानसु हैं. मैं चाहता हूं कि आप विकास से और मैं आमिर से आने वाले नवंबर में मुकाबला करें. क्या आप तैयार हैं.'

BOXING: अमित पंघल ने एशियन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

@boxervijender neeraj and @amirkingkhan are of same weight category let them fight. As @GoyatNeeraj said we are of same weight category,we must fight under their card in November this year. Let's face each other in the ring. @trboxing #sbl pic.twitter.com/e9sXYkJFdF