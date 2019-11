BOXING: ओलिंपिक टेस्ट इवेंट में शिव थापा और पूजा रानी ने जीता गोल्ड..

नाराज MaryKom ने Abhinav Bindra को ट्रॉयल मसले पर दी यह सलाह

Great show by the !



Team ???????? ended their final campaign with medals, including Goldand 1ilver at #ReadySteadyTokyo Boxing Test Event in #Tokyo.



@shivathapa -

#PoojaRani -

@AKulheria -



Congratulations champs!#PunchMeinHaiDum pic.twitter.com/YzY5YYVhzk