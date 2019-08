World Badminton Championship: कुछ ऐसे पीवी सिंधु ने फाइनल में पहुंच रचा बड़ा इतिहास, प्रणीत सेमीफाइनल में हारे

बासेल (स्विट्जरलैंड):

Tough luck!



After a couple of top-10 wins, a brilliant @saiprneeth92's dream run at the #BWFWorldChampionships2019 ends with a 13-21, 8-21 SF loss to #1 seed #KentoMomota. Sai's bronze thus brings India's first MS medal in 36 years.



Keep it up! #IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/0OSumIaz78 — BAI Media (@BAI_Media) August 24, 2019

वहीं, पुरुष वर्ग में बी.साई प्रणीत को सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा. प्रणीत को शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा के हाथों 13-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद मोमोटा ने प्रणीत के खिलाफ 4-2 का रिकॉर्ड कर लिया है. मोमोटा ने लगातार दूसरे साल फाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने पिछले साल इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। मोमोटा ने 41 मिनट में प्रणीत को पराजित किया. हार के बावजूद प्रणीत कांस्य पदक जीतने में सफल रहे. बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप में उनका यह पहला पदक है। प्रणीत बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. प्रणीत से पहले दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने 36 साल पहले 1983 में विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था.

Hat-trick of finals! @Pvsindhu1 maintains her perfect record against Chinese shuttlers at #BWFWorldChampionships to dismiss WR 3 #ChenYufei 2⃣1⃣-7⃣, 2⃣1⃣-1⃣4⃣ to advance to the final for the 3rd year in a row!



One win away from the #GOLD! #IndiaontheRise #Sindhu pic.twitter.com/kaCbkpECst — BAI Media (@BAI_Media) August 24, 2019

यह भी पढ़ें: Tennis: यूएस ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंचे सुमित नागल, रोजर फेडरर से होगा मुकाबला

भारतीय खिलाड़ी ने मैच की दमदार शुरुआत की और पहले गेम में एकतरफा जीत दर्ज की. सिंधु शुरुआत से ही चीनी प्रतिद्वंद्वी पर हावी नजर आईं और उन्होंने 6-2 से बढ़त बना ली. अपने बेहतरीन खेल के जरिए सिंधु ब्रेक तक 11-3 के बड़े अंतर से आगे रहीं.

Sensational on display by @Pvsindhu1 as she storms into the finals of the #BWFWorldChampionships2019! pic.twitter.com/6JMuW2Td6n — PBL India (@PBLIndiaLive) August 24, 2019

यह भी पढ़ें: कप्तान विराट कोहली ने बांधे पत्नी अनुष्का शर्मा की तारीफों के पुल, कही यह बात

वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकीं सिंधु ने ब्रेक के बाद भी अपने खेल के स्तर को गिरने नहीं दिया. उन्होंने नेट पर शानदार खेल दिखाया और 18-5 की बढ़त बनाने के बाद 21-7 से गेम जीत लिया. दूसरे गेम की शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. एक समय स्कोर 3-3 से बराबर था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जल्द ही लय में आई और ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गई.

Badminton star @Pvsindhu1 enters the finals of the World Badminton Championship. This is her third consecutive year at the tourney. @KirenRijiju wishes her the very best for the final match. — Kiren Rijiju Office (@RijijuOffice) August 24, 2019

VIDEO: धोनी के संन्यास पर युवा क्रिकेटरों की राय जान लीजिए.

सिंधु ने मुकाबले में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 15-8 से आगे होने के बाद 21-14 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली