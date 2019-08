World Badminton Championship: पीवी सिंधु और बी. साईं प्रणीत अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे, सायना नेहवाल हुईं बाहर

बासेल (स्विट्जरलैंड):

. #TaizuYing silenced as Sindhu prevails!



????????'s @Pvsindhu1 equals the record of legendary #ZhangNing by winning 5 medals-the most at the #BWFWorldChampionships as she defeated Tai Tzu Ying 12-21,23-21,21-19 to seal her place in the semis.



What a comeback!#IndiaontheRise pic.twitter.com/VUYlow1F5v — BAI Media (@BAI_Media) August 23, 2019

सिंधु ने एक घंटे 10 मिनट में यह मुकाबला जीता, लेकिन सायना को गुरुवार को डेनमार्क की मिया ब्लीकफेल्ड ने 15-21, 27-25, 21-12 से शिकस्त दी. सायना एक घंटे 12 मिनट तक चले कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले में पहला गेम जीतने के बाद अगले दो गेम और मैच हारकर बाहर हो गईं. बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 2007 के बाद से यह पहली बार है जब सायना को क्वार्टर फाइनल से पहले ही हार का सामना करना पड़ा है.

वहीं, पुरुष वर्ग में क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टिली को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. प्रणीत ने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जोनाटन क्रिस्टिली को 51 मिनट में 24-22, 21-14 से मात दी. इस जीत के साथ ही प्रणीत ने जोनाटन के खिलाफ 2-2 का रिकॉर्ड कर लिया है.

Historic win by @saiprneeth92



???????? confirms medal after 3⃣6⃣years in MS as #SaiPraneeth packs world no.4⃣ #JonatanChristie in straight set, 24-22,21-14 at the #BWFWorldChampionships2019 as he enters the semis.

Stellar performance Sai!

Go for the GOLD!#IndiaontheRise pic.twitter.com/LBgY6y6x81 — BAI Media (@BAI_Media) August 23, 2019

पीवी सिंधु की बात करें, तो पहले गेम में सिंधु आसानी से अंक गंवाती नजर आईं. भारतीय खिलाड़ी एक समय 4-11 से और फिर 9-14 से पीछे थीं. वह 12-21 से पहला गेम हार बैठीं. वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकीं सिंधु ने दूसरे गेम में अच्छी वापसी की और यिंग को कड़ी टक्कर दी. दोनों खिलाड़ी एक समय 8-8 से और फिर 12-12 से बराबरी पर थीं. इसके बाद सिंधु ने 18-16 की बढ़त कायम कर ली.

यहां यिंग ने फिर 18-18 से बराबरी कर ली. इसके बाद दोनों खिलाड़ी 21-21 से बराबरी पर थीं. लेकिन सिंधु ने यहां से लगातर दो अंक लेकर 23-21 से दूसरा गेम जीत लिया और मैच को तीसरे गेम तक ले जाने में सफल रहीं. तीसरे गेम में सिंधु एक समय 5-8 से पीछे थीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने 14-14 और फिर 19-19 से स्कोर बराबरी पर ला दिया. भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद लगातार दो अंक लेकर सेमीफाइनल में अपना कदम रख दिया. सिंधु ने इस जीत के साथ ही यिंग के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 5-10 का कर लिया है.

पुरुष वर्ग के क्वार्टरफाइनल मुकाबले में प्रणीत ने पहले गेम में शुरुआत से ही बढ़त कायम रखी लेकिन मुकाबला कड़ा रहा. उन्होंने पहले तो 10-8 की बढ़त बनाई और फिर 24-22 से पहला गेम जीत लिया. दूसरे गेम में प्रणीत ने आक्रामक शुरुआत की और 9-2 की बढ़त बना ली. भाातीय खिलाड़ी ने इसके बाद 15-11 की बढ़त कायम कर ली. प्रणीत ने फिर 19-14 की बढ़त बनाने के बाद गेम और मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और अपना कांस्य पदक पक्का कर लिया.

सेमीफाइनल में प्रणीत के सामने मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा की चुनौती होगी, जिनके खिलाफ वर्ल्ड नंबर-19 प्रणीत का 2-3 का करियर रिकॉर्ड है. प्रणीत बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं