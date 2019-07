इस बीच, पुरुष युगल वर्ग में भारत के सात्विसाइराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा. उन्‍हें इंडोनेशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्‍त जोड़ी ने पराजित किया. टॉप सीड इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडोन और केविन संजय सुकामुल्जो की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 28 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15 21-14 से शिकस्त दी.

Badminton: नम आंखों से ली चोंग वेई ने बैडमिंटन को कहा अलविदा...

Sindhu in quarterfinal!



's top shuttler @Pvsindhu1 entered the quarterfinal of #BlibliIndonesiaOpen2019 after defeating ????????'s #MiaBlichfeldt in ames,21-14,17-21,21-11.#IndiaontheRise #Badminton pic.twitter.com/GgG0PkdDE7