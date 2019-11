Badminton: किदांबी श्रीकांत और समीर वर्मा ने कोरिया मास्टर्स के दूसरे दौर में बनाई जगह

Winning start for Srikanth!



No. 6️ seeded- @srikidambi sailed into the R2 of #GwangjuKoreaMasters 2019 after sinking #WongWingKiVincent.



Score: 21-18,21-17.



Way to go champ! #IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/uXOZpAOIdt