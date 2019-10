Badminton: संघर्ष के बाद PV Sindhu डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में पहुंचीं, पी. कश्यप बाहर

वर्ल्ड चैंपियनशिप में PV सिंधु का मार्गदर्शन करने वाली कोच किम जी ह्युन ने दिया इस्तीफा

Smashing start! @Pvsindhu1 begins her quest for her first title at #DenmarkOpenSuper750 with a gritty win over World No. 16 Gregoria Mariska Tunjung of 🇮🇩



Keep it up, champ! #badminton #IndiaontheRise pic.twitter.com/Tt4BRVAM24