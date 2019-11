China Open 2019: सात्विक रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में हारकर चाइना ओपन से बाहर

यह भी पढ़ें: Satwiksairaj Rankireddy और Chirag Shetty चीन ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

इससे पहले शुक्रवार को सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने शुक्रवार को यहां चीन ओपन बैडमिंटन (China Open) ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. भारत की गैरवरीयता प्राप्त जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में ली जुन हुई और लियु यु चेन की स्थानीय जोड़ी को 43 मिनट में 21-19, 21-15 से हराया था.

Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty will be up against World No. 1 duo "Minions" in Semis tomorrow

Its going to be tough challenge for them as they have never beaten Indonesian duo in their previous 7 meetings

But as they say there always is 1st time for everything! https://t.co/BcQZjollWT