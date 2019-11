BADMINTON: satwiksairaj rankireddy और chirag Shetty चीन ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंचे

World no.MD pair @satwiksairaj& @Shettychirag04 displayed yet anotherperformance as they outplayed world no. Hiroyuki.E & Watanabe.Y of????????21-18,21-23,21-11 and sealed their berth in the QF of #FuzhouChinaOpenSuper750.



Well done boys!

Way to go!#IndiaontheRise #Badminton pic.twitter.com/zVFynUyHkC