Japan Open: पीवी सिंधु और बीसाई प्रणीत पहुंचे क्वार्टर-फाइनल में, एचएस प्रणॉय हारे

Badminton: जापान ओपन के दूसरे दौर में पहुंचीं पीवी सिंधु, चीनी खिलाड़ी हेन को दी मात

इसके साथ ही भारत की अग्रणी महिला बैमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. पांचवी सीड सिंधु ने गुरुवार को दूसरे दौर के एक कड़े मुकाबले में एक गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जापान की आया ओहोरी को 11-21, 21-10, 21-13 से मात दी. पहले गेम में सिंधु लय में नजर नहीं आई और शुरुआत से ही जापानी खिलाड़ी का पलड़ा भारी नजर आया. ओहोरी ने 21-12 से पहला गेम अपने नाम करके बड़े उलटफेर का संकेत दिया.

Sindhu in Quarters! 8⃣th straight win against Aya Ohori of ????????. The top ???????? shuttler made a strong come back in the 2nd game to wrap the match 11-21,21-10,21-13. #IndiaontheRise pic.twitter.com/bggYzQBrIu

Super start to the day!@saiprneeth92 creates an UPSETdefeated World No 17 Kanta Tsuneyama of ???????? 2⃣1⃣-1⃣3⃣; 2⃣1⃣-1⃣6⃣ to reach the quarter-finals of #JapanOpenSuper750. Will play Tommy Sugiarto next.



Keep Rising, Sai!#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/RaNXmdspDx