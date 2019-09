खेल दिवस पर राष्ट्रपति ने किया दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित

Watch LIVE as President Kovind presents National Sports and Adventure Awards 2019 https://t.co/H1w4WC9eTw

दीपा मलिक खेल रत्न हासिल करने वाली पहली महिला पैरा-एथलीट बन गई हैं. दीपा ने रियो पैरालम्पिक-2016 में शॉट पुट (गोलाफेंक) में रजत पदक हासिल किया था. इसके अलावा वह एशियाई खेलों में भालाफेंक और शॉटपुट में कांस्य जीत चुकी हैं. दीपा सर्वोच्च खेल सम्मान पाने वाली देश की दूसरी पैरा एथलीट हैं. इससे पहले भाला फेंक एथलीट देवेंद झाझरिया को 2017 में इस सम्मान से नवाजा गया था.

इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा और महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है. जडेजा इस समय भारतीय टीम के साथ विंडीज में हैं इसलिए वह पुरस्कार लेने के लिए नहीं आ पाए. 12 सदस्यीय समिति ने 17 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी की बैठक में खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की अलग-अलग पुरस्कारों के लिए की थी. इस समिति में महिला मुक्केबाज मैरी कॉम, पूर्व फुटबाल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया, पूर्व लंबी कूद खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा, टेबल टेनिस कोच कमलेश मेहता, सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत) मुकुंदन शर्मा, खेल सचिव राधेश्याम झुलानिया, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महा निदेशक संदीप प्रधान और टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के मुख्य कार्यकारी कमांडर राजेश राजगोपालन के नाम भी शामिल हैं. महिला निशानेबाज अंजुम भी समारोह में हिस्सा नहीं ले पाईं. वह रियो डी जनेरियो में आईएसएसएफ के विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं

