खेल मंत्री किरण रिजिजू की पहल पर भोपाल के SAI सेंटर में ट्रेनिंग लेंगे पहुंचें MP के 'उसेन बोल्ट'

फर्राटा धाविका दुती चंद ने इंडियन ग्रां प्री में जीता गोल्ड, तमिलनाडु रहा दूसरे नंबर पर

India is blessed with talented individuals. Provided with right opportunity & right platform, they'll come out with flying colours to create history!



Urge @IndiaSports Min. @KirenRijiju ji to extend support to this aspiring athlete to advance his skills!



Thanks to @govindtimes. pic.twitter.com/ZlTAnSf6WO