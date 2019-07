भारत की 'गोल्‍डन गर्ल' हिमा दास ने फिर दिखाई चमक, 15 दिनों के भीतर जीता चौथा गोल्‍ड

टूर्नामेंट में बहरीन की टीम ने 3:11:89 सेकेंड का समय निकालते हुए पहला स्‍थानहासिल किया था. दूसरे स्‍थान पर रहते हुए सिल्‍वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम ने 3:15:71 सेकेंड में रेस पूरी की थी. हिमा दास, मोहम्मद अनस, एम.आर पूवाम्मा और अरोकिया राजीव भारतीय टीम का हिस्सा थे.

Bahrain sets World Best timing in 4x400m Mixed Relay- 3:11.89 with that Gold medal, #Indian team of Md. Anas, Poovamma, #HimaDas & Arokia Rajiv grabs Silver medal- 3:15.71, Kazakhastan bagged bronze- 3:19.52; #AsianGames2018 #EnergyofAsia



