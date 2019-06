स्टार एथलीट दुती चंद का बड़ा खुलासा, स्वीकारी समलैंगिक रिश्ते की बात

नई दिल्ली:

सौ मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड और एशियाई खेलों में दो रजत पदक जीत चुकीं भारत की महिला स्टार महिला एथलीट दुती चंद (Dutte Chand accepts of being in same sex relationship) ने रविवार को खुलासा किया कि वह समलैंगिक हैं. 23 वर्षीय दुती चंद (Dutee Chand) पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह खुलकर माना है कि वह समलैंगिक हैं. दुती (Dutee Chand) ने खुलासा किया कि उनके पिछले तीन साल से एक लड़की के साथ संबंध हैं और पिछले साल सितंबर में समलैंगिकता के मुद्दे पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह गलत नहीं हैं.